Минобороны РФ сообщило о дезинфекции всех объектов военного госпиталя в Ставрополе

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа (ЮВО) провели полную дезинфекцию всех объектов военного клинического госпиталя в Ставрополе, сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие во время дезинфекции зданий и внутренних помещений объектов госпиталя применяли специальный раствор. Его также использовали при обработке транспортных средств и дорог общего пользования. Продезинфицировано было более 3 тысяч квадратных метров. Информация об этом опубликована на сайте Минобороны.

Для проведения противоэпидемиологических мероприятий были привлечены два десятка военнослужащих. Применялась также специальная техника АРС-14КМ и несколько машин обеспечения.

Военные специалисты, по данным Минобороны, для санобработки объектов военной и социальной инфраструктуры используют парогенераторы. Эти мероприятия проводятся в круглосуточном режиме.