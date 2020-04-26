Первая смерть с коронавирусом зарегистрирована в Рязани

Житель Рязанской области с новым коронавирусом скончался в субботу. Об этом сообщает правительство региона.

Накануне власти сообщали о двух жертвах, имевших подозрение на COVID-19. Отмечалось, что 90-летний мужчина умер от тромбоэмболии. Причина 59-летней пациентки окончательно не установлена.

Согласно данным оперативной группы правительства региона, в минувшую субботу умер пациент больницы им. Н. Семашко, который имел подтвержденный диагноз СОVID-19.

Пациент, которому было 66 лет, имел сопутствующие хронические заболевания. Его перевели в больницу им. Н. Семашко из Касимовской ЦРБ, он находился в тяжелом состоянии. Три недели он был подключен к аппарату ИВЛ.

Несмотря на усилия врачей, 25 апреля мужчина умер. Причина его смерти будет установлена по результатам патологоанатомического исследования.

Общее число заразившихся новым коронавирусом в Рязанской области достигло 539 человек.