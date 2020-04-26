Боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли поселение в сирийском Идлибе

Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусры" совершили обстрел поселения Мааре-Мухуз в сирийском Идлибе, заявил руководитель российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Журавлев также заявил, что протурецкими боевиками за последние 24 часа не было совершено действий, нарушающих введенный режим прекращения огня в районе Идлиба после российско-турецких переговоров. Также контр-адмирал заявил, что в Сирии продолжает свою работу специальный канал связи для быстрого взаимодействия Минобороны РФ с турецкими военными.

В САР продолжается деятельность российского ЦПВС, который за все время мирного урегулирования конфликта доставил более 4 тонн гуманитарного груза сирийским жителям. Военные ЦПВС при поддержке местных сирийских органов самоуправления в населенном пункте Руайсат-эль-Джамаль провинции Латакия выдали местным жителям 750 продовольственных наборов.