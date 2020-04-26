Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб сообщил о смерти 38 новых пациентов с коронавирусом в Москве

Оперштаб сообщил о смерти 38 новых пациентов с коронавирусом в Москве

 Мишустин поручил МЧС и Минобороны РФ определить сроки массовой дезинфекции домов и улиц

Мишустин поручил МЧС и Минобороны РФ определить сроки массовой дезинфекции домов и улиц
Боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли поселение в сирийском Идлибе

Боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли поселение в сирийском Идлибе

 ЦВО провел учения в Бурятии с применением расчетов ЗРК С-400

ЦВО провел учения в Бурятии с применением расчетов ЗРК С-400
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
Оперштаб сообщил о смерти 38 новых пациентов с коронавирусом в Москве

Оперштаб сообщил о смерти 38 новых пациентов с коронавирусом в Москве

 Мишустин поручил МЧС и Минобороны РФ определить сроки массовой дезинфекции домов и улиц

Мишустин поручил МЧС и Минобороны РФ определить сроки массовой дезинфекции домов и улиц
Боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли поселение в сирийском Идлибе

Боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли поселение в сирийском Идлибе

 ЦВО провел учения в Бурятии с применением расчетов ЗРК С-400

ЦВО провел учения в Бурятии с применением расчетов ЗРК С-400
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
0:06   26 Апреля 2020
Политика

Боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли поселение в сирийском Идлибе

Боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли поселение в сирийском Идлибе

Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусры" совершили обстрел поселения Мааре-Мухуз в сирийском Идлибе, заявил руководитель российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Журавлев также заявил, что протурецкими боевиками за последние 24 часа не было совершено действий, нарушающих введенный режим прекращения огня в районе Идлиба после российско-турецких переговоров. Также контр-адмирал заявил, что в Сирии продолжает свою работу специальный канал связи для быстрого взаимодействия Минобороны РФ с турецкими военными.

В САР продолжается деятельность российского ЦПВС, который за все время мирного урегулирования конфликта доставил более 4 тонн гуманитарного груза сирийским жителям. Военные ЦПВС при поддержке местных сирийских органов самоуправления в населенном пункте Руайсат-эль-Джамаль провинции Латакия выдали местным жителям 750 продовольственных наборов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #идлиб #цпвс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...