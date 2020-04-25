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 ЦВО провел учения в Бурятии с применением расчетов ЗРК С-400

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23:17   25 Апреля 2020
Политика

ЦВО провел учения в Бурятии с применением расчетов ЗРК С-400

ЦВО провел учения в Бурятии с применением расчетов ЗРК С-400

Соединения Центрального военного округа ликвидировали баллистические ракеты условного противника во время учений в Бурятии.

Учения с применением расчетов зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 "Триумф" прошли в республике Бурятия. Об этом рассказали в Минобороны РФ. По сообщению ЦВО, во время учений были ликвидированы баллистические ракеты условного противника на полигоне Телемба. 

"Условный противник применил баллистические ракеты для уничтожения инфраструктуры военного объекта",- сообщают в ведомстве.

Военнослужащие расчётов ЗРК С-400 совершили захват цели на расстоянии приблизительно 400 км с последующим уничтожением. Центральный военный округ сообщил, что для запуска баллистических ракет применили несколько гиперзвуковых ракет-мишеней "Фаворит-РМ" и "Армавир".

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Автор: Ирина Большунова
#минобороны #с-400 #цво

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