Мишустин поручил МЧС и Минобороны РФ определить сроки массовой дезинфекции домов и улиц

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения поэтапной отмены ограничений, которые были введены из-за коронавируса, сообщили на сайте правительства РФ.

Роспотребнадзору поручено определить субъекты РФ, находящиеся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции и проинформировать Минздрав и соответствующие регионы. Об этом сообщает РИА Новости.

МЧС и Минобороны РФ должны проработать вопросы размещения временных коек и дезинфекции городского пространства. Отчитаться перед главой правительства ведомства обязаны 27 апреля 2020 года.

Студенты, проходящие практику в больницах, где принимают пациентов с COVID-19, должны получать стимулирующие выплаты от Министерства здравоохранения, подчеркнули в правительстве страны.