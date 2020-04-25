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22:26   25 Апреля 2020
Политика

СМИ заявили о возможной смерти главы КНДР Ким Чен Ына

СМИ заявили о возможной смерти главы КНДР Ким Чен Ына

Американские издание New York Post сообщило о возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына. Журналисты сослались на сообщение спутникового гонконгского телеканала HKSTV.

Сообщение о гибели главы КНДР опубликовала представительница поддерживаемого КНР телеканала HKSTV Дженнифер Зенг в соцсети Weibo, где у ее страницы 15 миллионов подписчиков. NYP утверждает, что журналистка говорила о смерти Ким Чен Ына со ссылкой на надежный источник.

Также в других неподтвержденных сообщениях, источниками которых называются партийные чиновники в Пекина, говорится, что операция прошла недуачно, поскольку "руки хирурга сильно дрожали". Американское издание отмечает, что располагает только слухами.

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Автор: Юлия Яковлева
#кндр #смерть #ким чен ын

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