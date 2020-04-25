Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники

Роспотребнадзор подготовит для населения рекомендации по поведению в майские праздники из-за коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Майские праздники вызывают у россиян желание выбраться на природу, погулять по паркам. Но в связи со сложившейся ситуацией необходимо ввести дополнительные ограничительные меры. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил разработать правила для людей на период праздников. Режим самоизоляции введен в России до 30 апреля, сейчас принимается решение о его продлении. Проведение массовых мероприятий и посещение общественных мест запрещено на период распространения вируса.

Актуальную информацию об инфекции можно найти на стопкоронавирус.рф. Все сведения о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются. По последним данным, в России зафиксировано 74 588 случаев заражения, 6250 человек выздоровели.