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20:58   25 Апреля 2020
Общество

Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники

Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники

Роспотребнадзор подготовит для населения рекомендации по поведению в майские праздники из-за коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Майские праздники вызывают у россиян желание выбраться на природу, погулять по паркам. Но в связи со сложившейся ситуацией необходимо ввести дополнительные ограничительные меры. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил разработать правила для людей на период праздников. Режим самоизоляции введен в России до 30 апреля, сейчас принимается решение о его продлении. Проведение массовых мероприятий и посещение общественных мест запрещено на период распространения вируса.

Актуальную информацию об инфекции можно найти на стопкоронавирус.рф. Все сведения о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются. По последним данным, в России зафиксировано 74 588 случаев заражения, 6250 человек выздоровели.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #мишустин #самоизоляция

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