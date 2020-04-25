Спецпропусками для передвижения по Москве пренебрегли 8% москвичей

Сотрудники дорожных служб в Москве 24 апреля остановили 152 тыс. водителей, которые выехали в город без получения специальных разрешений.

Всего около двух миллионов автомобилей проехало в этот день по дорогам столицы, обратили внимание в ГИБДД. Сотрудники уточнили, что количество нарушителей пропускного режима по сравнению с прошлой проверкой уменьшилось. Их призвали больше не покидать дома без специального разрешения, рассказали в ГИБДД.

Режим самоизоляции действует в столице до 1 мая. Жителям мегаполиса запрещено перемещаться по городу на любом виде транспорта без спецпропуска для нераспространения COVID-19. Пешеходы могут без пропуска пойти в ближайший продуктовый магазин или аптеку, также разрешается выгуливать собак неподалеку от дома и выбрасывать мусор.