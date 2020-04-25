Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.

Он обратил внимание общественности на то, что Черноморский флот России продолжает наращивать количество военных морских единиц, а также регулярно проводит запуски крылатых ракет типа "Калибр". Это должно побудить Украину задуматься о своей политике и сделать ее проактивной, сообщает "ПолитНавигатор".

"Территорию государства надо защищать не от своих берегов, а от берегов противника", — подчеркнул в своем заявлении вице-адмирал.

В прошлом году эксперт также обращал внимание на несовершенства "москитного флота" Украины, обладающего нулевой эффективностью, если сравнивать с потенциалом ВМФ РФ.