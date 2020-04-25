Журналисты Foreign Policy назвали Северную Македонию "слабым звеном" НАТО

Северная Македония является самым молодым и слабым членом НАТО. Это государство может стать обузой для альянса, считают журналисты Foreign Policy.

"Слабое звено" НАТО может стать возможностью для России и президента Владимира Путина расширить свое влияние и подорвать единство Североатлантического альянса, считают журналисты иностранного издания. Северная Македония была принята в НАТО 27 марта этого года. У нее нет выхода к морю, а в прошлом году государство вложило в оборону всего 1% от своего ВВП. Армия исчисляется восемью тысячами солдат. Это делает Северную Македонию легкой добычей для потенциального противника. Об этом пишет "ПолитЭксперт".

Внутри страны присутствует напряженность между религиозными и этническими группами, процветает коррупция. В рамках НАТО по показателям ниже стоит только Албания.

Балканские страны гораздо беднее европейских, более этнически разделены. Эта нестабильность делает их легкой мишенью для противника. На фоне всего этого позиция НАТО по отношению к Северной Македонии остается неясной. Есть и еще один нюанс: в стране в этом году пройдут парламентские выборы. Не исключено, что новое правительство будет более благосклонно относиться к России.