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20:32   25 Апреля 2020
Политика

Памятник освободителю Киева от фашистов могут снести на Украине

Памятник освободителю Киева от фашистов могут снести на Украине

Неонацистские организации решили "приложить руку" к сносу великого памятника освободителя Киева от фашистской Германии генерала Ватутина.

Эксперты предполагают, что за этим решением могли стоять США. Кампания по сбору подписей продолжает активно набирать обороты, на сегодняшний день инициативу поддержали около семи тысяч человек, сообщает "ПолитЭксперт".

Эксперты также полагают, что раз за этим стоит Америка, то не стоит удивляться, если не только один, но и десятки других памятников окажутся под угрозой уничтожения.

"Киевский режим понимает, что будет иметь поддержку Запада ровно до тех пор, пока будет следовать в фарватере антиисторических трендов", — сообщил член украинской непарламентской партии "Союз левых сил" Александр Голуб.

Он подчеркнул, что действующий глава Украины Владимир Зеленский вряд ли окажет противодействие вандализму, так как для этого у него нет должной мотивации.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #памятник #киев #ватутин

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