Российские власти разрабатывают план дальнейшего развития экономики

Пандемия коронавирусной инфекции стала настоящим вызовом для общества и экономики. Требуются новые программы развития, которые будут отвечать изменившимся условиям, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Коронавирусная инфекция оказалась для всего мирового сообщества серьезным препятствием на пути развития экономики. После снятия всех защитных мер стратегия развития государств может сильно измениться. Не исключено, что страны теперь станут более закрытыми. России необходима новая тактика развития, которая будет учитывать возможны варианты дальнейшей работы.

Российские власти уже готовят новый план для реализации эффективной работы в постпандемическую эпоху, сообщил телеканалу "Россия 24" министр экономического развития Максим Решетников. Такие же сценарии, вероятно, сейчас прорабатываются в других странах.