Поднявшийся в воздух 24 года назад Як-130 стал "маленьким ужасом НАТО"

Учебно-тренировочный самолет Як-130 совершил свой первый полет 25 апреля 1996 года. Позже военные эксперты США назовут его "маленьким ужасом НАТО".

Як-130 пришел на смену устаревшему чешскому учебному L-39 "Альбатрос". Пилотам необходимо было учиться, прежде чем управлять Су-27 или МиГ-29, доучиваться на современных истребителях было крайне недешевым удовольствием. Главком ВВС Советского Союза маршал авиации Александр Ефимов заявил о необходимости создания учебно-тренировочного самолета, пишет "Военное дело".

"Летающую парту" создавали конструкторские бюро Сухого, Микояна, Мясищева и Яковлева. Нехватка финансирования вынудила искать зарубежных инвесторов для реализации проекта.

Як-130 был первым полностью построенным в России после распада СССР самолетом. Он способен нести до трех тонн боевой нагрузки, в том числе четыре управляемые ракеты "воздух-воздух" Р-73, четыре ракеты "воздух-поверхность" типа Х-25М, а также авиабомбы, разовые бомбовые кассеты и зажигательные баки калибром до 500 кг.

Як-130 весит 10 290 кг, что чуть больше половины взлетной массы американских истребителей F-16.