США расследуют обвал стоимости нефти WTI до отрицательных значений

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдеповские СМИ забыли про массовые делегации США на ПМЭФ и назвали форум бесполезным

Госдеповские СМИ забыли про массовые делегации США на ПМЭФ и назвали форум бесполезным

 Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники

Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники
Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

 Журналисты Foreign Policy назвали Северную Македонию "слабым звеном" НАТО

Журналисты Foreign Policy назвали Северную Македонию "слабым звеном" НАТО
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
Госдеповские СМИ забыли про массовые делегации США на ПМЭФ и назвали форум бесполезным

Госдеповские СМИ забыли про массовые делегации США на ПМЭФ и назвали форум бесполезным

 Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники

Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники
Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

 Журналисты Foreign Policy назвали Северную Македонию "слабым звеном" НАТО

Журналисты Foreign Policy назвали Северную Македонию "слабым звеном" НАТО
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
19:41   25 Апреля 2020
Экономика

США расследуют обвал стоимости нефти WTI до отрицательных значений

США расследуют обвал стоимости нефти WTI до отрицательных значений

Ситуацией на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), когда стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае впервые достигла отрицательных значений (минус 40,32 доллара за баррель), заинтересовалась Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Комиссар регуляторного ведомства Дэн Берковиц сообщил о начале проверки, отметив, что подробно рассматриваются все возможные объяснения экстремальной динамики цен в ходе торгов 20 апреля. По итогам будет сделан вывод, нарушался ли Закон о товарных биржах. С просьбой инициировать расследование к CFTC обратился основатель Continental Resources Inc. Харольд Хамм. Он подозревает, что имели место манипуляции рынком либо был сбой в работе систем, однако выяснение возможных причин может затянуться на годы, предупреждают эксперты.

Британский аналитик Гуарав Шарма ожидает, что рухнувшие котировки смеси WTI смогут укрепиться в пределах 40 долларов за баррель лишь в 2021 году. Новая сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи до 9,7 млн баррелей в сутки была заключена слишком поздно, чтобы спасти майские фьючерсы, считает он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сша #нефть #wti

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...