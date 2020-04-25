США расследуют обвал стоимости нефти WTI до отрицательных значений

Ситуацией на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), когда стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае впервые достигла отрицательных значений (минус 40,32 доллара за баррель), заинтересовалась Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Комиссар регуляторного ведомства Дэн Берковиц сообщил о начале проверки, отметив, что подробно рассматриваются все возможные объяснения экстремальной динамики цен в ходе торгов 20 апреля. По итогам будет сделан вывод, нарушался ли Закон о товарных биржах. С просьбой инициировать расследование к CFTC обратился основатель Continental Resources Inc. Харольд Хамм. Он подозревает, что имели место манипуляции рынком либо был сбой в работе систем, однако выяснение возможных причин может затянуться на годы, предупреждают эксперты.

Британский аналитик Гуарав Шарма ожидает, что рухнувшие котировки смеси WTI смогут укрепиться в пределах 40 долларов за баррель лишь в 2021 году. Новая сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи до 9,7 млн баррелей в сутки была заключена слишком поздно, чтобы спасти майские фьючерсы, считает он.