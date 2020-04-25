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19:40   25 Апреля 2020
Экономика

Мишустин поручил разработать план снятия ряда ограничений с предпринимателей

Мишустин поручил разработать план снятия ряда ограничений с предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до конца апреля проработать возможные варианты снятия ряда ограничений с организаций и индивидуальных предпринимателей. Инициатива позволит упростить работу СМП в период пандемии COVID-19.

Предложения по поэтапному снятию ограничений для предпринимательства должны быть подготовлены и представлены до 30 апреля, соответствующее распоряжение озвучил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Роспотребнадзору требуется дополнительно изучить возможности взаимодействия с бизнесом для эффективной работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Мера призвана оказать бизнесу поддержку во время нестабильной экономической ситуации. Введенный для защиты населения режим самоизоляции привел к приостановке работы ряда компаний. Из-за простоя малые предприятия испытывают затруднения с выплатой зарплат и поддержанием своей работоспособности. Правительство реализует программу помощи, предоставляя СМП льготы и новые условия налогообложения.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #предпринимательство #мишустин #коронавирус

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