Мишустин поручил Роспотребнадзору определить находящиеся в зоне риска COVID-19 субъекты РФ

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдеповские СМИ забыли про массовые делегации США на ПМЭФ и назвали форум бесполезным

Госдеповские СМИ забыли про массовые делегации США на ПМЭФ и назвали форум бесполезным

 Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники

Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники
Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

 Журналисты Foreign Policy назвали Северную Македонию "слабым звеном" НАТО

Журналисты Foreign Policy назвали Северную Македонию "слабым звеном" НАТО
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
Госдеповские СМИ забыли про массовые делегации США на ПМЭФ и назвали форум бесполезным

Госдеповские СМИ забыли про массовые делегации США на ПМЭФ и назвали форум бесполезным

 Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники

Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники
Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

 Журналисты Foreign Policy назвали Северную Македонию "слабым звеном" НАТО

Журналисты Foreign Policy назвали Северную Македонию "слабым звеном" НАТО
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
19:39   25 Апреля 2020
Общество

Мишустин поручил Роспотребнадзору определить находящиеся в зоне риска COVID-19 субъекты РФ

Мишустин поручил Роспотребнадзору определить находящиеся в зоне риска COVID-19 субъекты РФ

Роспотребнадзору поручено определить субъекты Российской Федерации, которые находятся в зоне риска распространения COVID-19 , соответствующее решение принято председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Мишустин указал вычислить все субъекты, где может распространиться вирус. Сто дней Мишустина на посту председателя Правительства России пришлись на форс-мажорные обстоятельства. Сейчас коронавирус охватил весь мир. В России зафиксировано 74 588 случаев заражения инфекцией. Информация о вирусе опубликована на платформе стопкоронавирус.рф. Вся информация о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляется.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #мишустин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...