Мишустин поручил Роспотребнадзору определить находящиеся в зоне риска COVID-19 субъекты РФ

Роспотребнадзору поручено определить субъекты Российской Федерации, которые находятся в зоне риска распространения COVID-19 , соответствующее решение принято председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Мишустин указал вычислить все субъекты, где может распространиться вирус. Сто дней Мишустина на посту председателя Правительства России пришлись на форс-мажорные обстоятельства. Сейчас коронавирус охватил весь мир. В России зафиксировано 74 588 случаев заражения инфекцией. Информация о вирусе опубликована на платформе стопкоронавирус.рф. Вся информация о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляется.