Северный ракетный дивизион "Бастион" провел учения на острове Земля Александры

Дивизион ракетных береговых комплексов "Бастион" из состава тактической группы Северного флота провел учения на Земле Александры, сообщили в пресс-службе Северного флота России.

Во время учений дивизион БРК "Бастион", дислоцированный на Земле Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, совершил марш в заданный район после подъема по тревоге и развернул пусковые установки на побережье. После этого военными было отработано поражение надводных целей.

В сообщении говорится, что учения по поражению надводных целей проводились в формате компьютерного моделирования тактической обстановки. Фактически ракетных пусков выполнено не было.

Эти учения были итоговыми за зимний период обучений, они были успешно пройдены, сообщает телеканал "Звезда".