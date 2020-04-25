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19:35   25 Апреля 2020
Политика

Северный ракетный дивизион "Бастион" провел учения на острове Земля Александры

Северный ракетный дивизион "Бастион" провел учения на острове Земля Александры

Дивизион ракетных береговых комплексов "Бастион" из состава тактической группы Северного флота провел учения на Земле Александры, сообщили в пресс-службе Северного флота России.

Во время учений дивизион БРК "Бастион", дислоцированный на Земле Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, совершил марш в заданный район после подъема по тревоге и развернул пусковые установки на побережье. После этого военными было отработано поражение надводных целей.

В сообщении говорится, что учения по поражению надводных целей проводились в формате компьютерного моделирования тактической обстановки. Фактически ракетных пусков выполнено не было.

Эти учения были итоговыми за зимний период обучений, они были успешно пройдены, сообщает телеканал "Звезда".

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Автор: Борис Нестеров
#россия #земля франца-иосифа

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