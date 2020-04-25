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19:28   25 Апреля 2020
Общество

Онищенко призвал москвичей в целях безопасности дышать свежим воздухом на балконах

Онищенко призвал москвичей в целях безопасности дышать свежим воздухом на балконах

Московским пенсионерам запрещено выходить на улицу на фоне пандемии коронавируса. Однако москвичи могут безопасно подышать свежим воздухом на своих балконах, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Режим спецпропусков ввели власти Москвы для контроля за передвижением горожан на транспорте в период пандемии. Пешеходам разрешено выходить из дома только в ближайший продуктовый магазин или аптеку, также разрешается выбрасывать бытовой мусор и выгуливать собаку вблизи дома. Чтобы обезопасить здоровье жителей, бывший санитарный врач Онищенко предложил им дышать воздухом на своих балконах.

Москвичам, у которых такой возможности нет, депутат посоветовал рано утром выходить на скамейку около своего подъезда и дышать воздухом несколько минут. По словам депутата, в это время на улице еще нет людей, поэтому правоохранительные органы не будут штрафовать москвичей без пропусков за такие прогулки.

Режим самоизоляции действует в столице до 1 мая. Актуальную информацию о COVID-19 в России можно получить на правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#онищенко #коронавирус

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