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19:27   25 Апреля 2020
Политика

Баранец усомнился, что боевики прекратят огонь в священный для мусульман месяц Рамадан

Баранец усомнился, что боевики прекратят огонь в священный для мусульман месяц Рамадан

Террористы "правительства" Файеза Сараджа вполне могут проигнорировать призыв дипломатов Евросоюза и Палаты представителей Ливии относительно остановки боевых действий на фоне священного для мусульман месяца Рамадан.

Такое высказывание сделал военный обозреватель издания "Комсомольская правда" Виктор Баранец. Об этом писало Федеральное агентство новостей.

По мнению Баранца, совместное заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и глав внешнеполитических ведомств Федеративной Республики Германия, Франции и Италии о необходимости поддержания в североафриканском государстве гуманитарного перемирия может не иметь желаемого результата. Представители незаконных вооруженных группировок так называемого Правительства национального согласия уже не раз нарушали режим прекращения огня, который был введен на фоне распространения нового типа коронавируса COVID-19.

По словам военного обозревателя "Комсомольской правды", если эта инициатива уменьшит борьбу на территории Ливии хотя бы на 5%, то это уже будет являться результатом в нынешней ситуации, когда не выполняются не только какие-то договоренности, но и международные соглашения. 

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Автор: Илья Романович
#политика #ливия #баранец

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