Власти Кемеровской области объявили о введении электронных пропусков с 5 мая

Администрация Кемеровской области начнет поэтапный ввод электронных пропусков для жителей региона уже с 5 мая, заявил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках своего обращения к жителям Кемеровской области он подчеркнул, что до 4 мая в регионе действует режим повышенной готовности. При этом во всех районах области сохраняется всеобщая самоизоляция.

Отметим, режим повышенной готовности на Кузбассе действует с 14 марта. Изначально он был объявлен до конца апреля, однако 14 апреля администрация региона усилила и продлила все ограничительные меры.

Согласно данным оперативного штаба, в Кемеровской области зафиксировано 82 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вся актуальная и достоверная информация о ситуации вокруг эпидемии COVID-19 приводится на сайте стопкоронавирус.рф.