Честное расследование событий на Майдане станет ударом по легитимности киевской власти

Генпрокуратура Украины и Государственное бюро расследований провели серию следственных экспериментов в рамках дела о расстрелах на Майдане зимой 2014 года. Ранее уголовные дела завели на бывших сотрудников украинского МВД. Однако эксперты сомневаются в объективности расследование событий в центре Киева.

Закон об амнистии участников «евромайдана» и освобождении их от преследования новый состав Верховной Рады принял сразу же после госпереворота в феврале 2014 года. В ходе уличных беспорядков, охвативших Киев в конце 2013 и начале 2014 года, погибли десятки человек. При этом украинское следствие так и не выяснило, кто именно расстрелял протестующих и сотрудников «Беркута».

В конце 2017 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко анонсировал передачу в суд дела о расстрелах на «майдане». Тогда следствие настаивало на причастности к трагедии бывшего президента Украины Виктора Януковича, который якобы отдал приказ открыть огонь по протестующим. Но такая версия быстро развалилась.

Среди подозреваемых по делу о гибели людей на Майдане даже числился один из сторонников «революции достоинства». Активист Иван Бубенчик признался журналистам, что утром 20 февраля получил от некоего человека автомат Калашникова и расстрелял двух командиров «Беркута». Однако ему удалось избежать наказания, попав под амнистию, объявленной участникам «евромайдана».

Единственными подозреваемыми по делу стали бывшие бойцы «Беркута». Однако в их отношении расследование застопорилось. В конце 2019 года власти передали их самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Неготовность Украины расследовать гибель людей во время беспорядков 2013—2014 годов вызывает нарекания со стороны международных институтов. В начале апреля 2020 года мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Киеву отменить закон об амнистии для участников «евромайдана». Эксперты ООН рекомендовали властям обеспечить независимое расследование всех преступлений.

Украинская элита не хочет, чтобы на события того периода действительно был пролит свет, заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT.

«Поэтому, хотя следственные органы и работают, совершают какие-то действия, проводят следственные эксперименты, последствий у этой работы не будет. Нет такой команды», — считает Охрименко.

С ним согласен и политолог Борис Межуев.