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18:44   25 Апреля 2020
Политика

Минобороны РФ поделилось снимками встречи советских и американский войск на Эльбе

Минобороны РФ поделилось снимками встречи советских и американский войск на Эльбе

Встреча войск СССР и США близ города Торгау на реке Эльбе 25 апреля 1945 года была запечатлена на серии фотографий и предоставлена Министерством обороны РФ.

Уникальные снимки из архива в рамках проекта "Встреча на Эльбе: неизвестные страницы" посвящены объединению войск СССР с американскими союзниками по антигитлеровской коалиции 25 апреля 1945 года, сообщает РБК.

Фотографии стали доступны большой аудитории благодаря семейному архиву полководцев Конева, Бакланова, Родимцева и Жадова.

На фотокарточках можно просмотреть памятные и важные моменты весны 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден: официальные приветственные ритуалы, дружеские встречи, совместное празднование мероприятий.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #вторая мировая война #ссср #эльба

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