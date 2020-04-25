Минобороны РФ поделилось снимками встречи советских и американский войск на Эльбе

Встреча войск СССР и США близ города Торгау на реке Эльбе 25 апреля 1945 года была запечатлена на серии фотографий и предоставлена Министерством обороны РФ.

Уникальные снимки из архива в рамках проекта "Встреча на Эльбе: неизвестные страницы" посвящены объединению войск СССР с американскими союзниками по антигитлеровской коалиции 25 апреля 1945 года, сообщает РБК.

Фотографии стали доступны большой аудитории благодаря семейному архиву полководцев Конева, Бакланова, Родимцева и Жадова.

На фотокарточках можно просмотреть памятные и важные моменты весны 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден: официальные приветственные ритуалы, дружеские встречи, совместное празднование мероприятий.