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Мишустин поручил Роспотребнадзору определить находящиеся в зоне риска COVID-19 субъекты РФ

Мишустин поручил Роспотребнадзору определить находящиеся в зоне риска COVID-19 субъекты РФ

 Онищенко призвал москвичей в целях безопасности дышать свежим воздухом на балконах

Онищенко призвал москвичей в целях безопасности дышать свежим воздухом на балконах
Мишустин поручил разработать план снятия ряда ограничений с предпринимателей

Мишустин поручил разработать план снятия ряда ограничений с предпринимателей

 Северный ракетный дивизион "Бастион" провел учения на острове Земля Александры

Северный ракетный дивизион "Бастион" провел учения на острове Земля Александры
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

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18:27   25 Апреля 2020
Политика

Глава Сербии поблагодарил Россию за предоставленную в период коронавируса помощь

Глава Сербии поблагодарил Россию за предоставленную в период коронавируса помощь

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России за оказанную помощь в непростой из-за коронавируса период для страны, сообщила пресс-служба посольства РФ в Белграде.

Президент Сербии заявил, что высоко оценил вклад России в борьбу с коронавирусной инфекцией на территории страны, подчеркнув, что, оказав помощь, Россия показала свою политическую солидарность и оправдала доверие, сообщает "Парламентская газета".

Генерал-майор Михаил Чернышов обозначил, что надеется на стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации в Сербии с помощью совместных усилий двух стран.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко высоко оценил работу российских военных специалистов, отдав должное разумным мерам, предпринятым правительством республики для борьбы с COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сербия #вучич

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