Глава Сербии поблагодарил Россию за предоставленную в период коронавируса помощь

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России за оказанную помощь в непростой из-за коронавируса период для страны, сообщила пресс-служба посольства РФ в Белграде.

Президент Сербии заявил, что высоко оценил вклад России в борьбу с коронавирусной инфекцией на территории страны, подчеркнув, что, оказав помощь, Россия показала свою политическую солидарность и оправдала доверие, сообщает "Парламентская газета".

Генерал-майор Михаил Чернышов обозначил, что надеется на стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации в Сербии с помощью совместных усилий двух стран.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко высоко оценил работу российских военных специалистов, отдав должное разумным мерам, предпринятым правительством республики для борьбы с COVID-19.