Кремль анонсировал совместное заявление Путина и Трампа по случаю 75-летия ВОВ

Глава российского государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщили в Кремле.

Легендарная встреча советских и американских военных на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года. Союзники отрезали действовавшие в северной Германии немецкие войска от группировки в южной части страны. Это событие ознаменовало финальный этап войны в Европе, поскольку означало победу над немецкой 12-й армией. В ходе встречи военные советские и американские военные поклялись жить в мире и не допускать войны.