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Мишустин поручил Роспотребнадзору определить находящиеся в зоне риска COVID-19 субъекты РФ

Мишустин поручил Роспотребнадзору определить находящиеся в зоне риска COVID-19 субъекты РФ

 Онищенко призвал москвичей в целях безопасности дышать свежим воздухом на балконах

Онищенко призвал москвичей в целях безопасности дышать свежим воздухом на балконах
Мишустин поручил разработать план снятия ряда ограничений с предпринимателей

Мишустин поручил разработать план снятия ряда ограничений с предпринимателей

 Северный ракетный дивизион "Бастион" провел учения на острове Земля Александры

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Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

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18:13   25 Апреля 2020
Общество

Кремль анонсировал совместное заявление Путина и Трампа по случаю 75-летия ВОВ

Кремль анонсировал совместное заявление Путина и Трампа по случаю 75-летия ВОВ

Глава российского государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщили в Кремле.

Легендарная встреча советских и американских военных на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года. Союзники отрезали действовавшие в северной Германии немецкие войска от группировки в южной части страны. Это событие ознаменовало финальный этап войны в Европе, поскольку означало победу над немецкой 12-й армией. В ходе встречи военные советские и американские военные поклялись жить в мире и не допускать войны.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #вов

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