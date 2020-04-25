Беглов выразил соболезнования семье врача-анестезиолога Сергея Белошицкого

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов передал свои соболезнования семье врача-анестезиолога Александровской больницы Сергея Белошицкого.

Медик около 20 лет работал в Елизаветинской больнице Северной столицы. Белошицкий умер от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. Ранее у него выявили коронавирус. Генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова, академик РАН Е. В. Шляхто сказал, что медицинское сообщество города понесло тяжелую утрату.

Близкие доктора получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей, полагающуюся в случае смерти медицинского работника. Беглов в свою очередь позвонил родным скончавшегося Белошицкого и выразил свои соболезнования.

Сейчас в России заражено более 74 тыс. человек, вылечили 6 250 пациентов. Режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Актуальная информация о вирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Данные о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.