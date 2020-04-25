Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

Европейские страны и страны НАТО были бы не против обратиться к России за помощью в борьбе с COVID-19, но им не разрешают "старшие товарищи", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО могли бы последовать примеру Италии и обратиться к России за поддержкой для противостояния коронавирусу, сообщает РИА Новости.

Лавров сказал, что им просто не позволяют это делать "старшие товарищи". Он добавил, что некоторые СМИ в Италии пытаются выставить это чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза.

Россия в марте в качестве помощи доставила в Италию самолеты с военными вирусологами и медиками, дезинфицирующими средствами и специальной техникой для борьбы с распространением COVID-19. В настоящее время военные специалисты из России работают в итальянском городе Бергамо.