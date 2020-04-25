Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов выразил соболезнования семье врача-анестезиолога Сергея Белошицкого

Беглов выразил соболезнования семье врача-анестезиолога Сергея Белошицкого

 Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

 Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства

Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу
Беглов выразил соболезнования семье врача-анестезиолога Сергея Белошицкого

Беглов выразил соболезнования семье врача-анестезиолога Сергея Белошицкого

 Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

 Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства

Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу
18:00   25 Апреля 2020
Политика

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

Европейские страны и страны НАТО были бы не против обратиться к России за помощью в борьбе с COVID-19, но им не разрешают "старшие товарищи", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО могли бы последовать примеру Италии и обратиться к России за поддержкой для противостояния коронавирусу, сообщает РИА Новости.

Лавров сказал, что им просто не позволяют это делать "старшие товарищи". Он добавил, что некоторые СМИ в Италии пытаются выставить это чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза.

Россия в марте в качестве помощи доставила в Италию самолеты с военными вирусологами и медиками, дезинфицирующими средствами и специальной техникой для борьбы с распространением COVID-19. В настоящее время военные специалисты из России работают в итальянском городе Бергамо. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #италия #нато #лавров #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...