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17:59   25 Апреля 2020
Политика

Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства

Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства

Роль национальных государств резко повысилась на фоне пандемии коронавируса, проявления этого наблюдаются во всем мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Национальные государства берут на себя главную роль, самостоятельно отвечая за обеспечение безопасности граждан, отметил Лавров, подчеркнув, что такая тенденция наблюдается в любой части света, где есть интеграционные объединения. Об этом пишет ТАСС.

Глава российского Министерства иностранных дел отметил, что страны стремятся полагаться на себя в борьбе с распространением COVID-19. 

Обнаруживается усталость от навязчивой наднациональной бюрократии, что сейчас "абсолютно очевидно" в Европейском союзе, подчеркнул Сергей Лавров. Глава российского МИДа убежден, что пока невозможно сделать выводы о том, какие уроки следует извлечь из сложившейся ситуации, в которой пандемия коронавируса перекроила систему международных отношений.

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Автор: Кристина Мокроусова
#лавров #мид рф #международные отношения #пандемия

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