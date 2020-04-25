Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Военно-воздушные силы США открыли регистрацию на конкурс Hack-A-Sat, в рамках которого команды программистов и инженеров должны будут получить контроль над спутником на орбите. Первый этап состязания пройдет в мае, финал — в августе. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что с помощью таких конкурсов Пентагон планирует вырастить новое поколение кибер-разведчиков.

По словам организаторов Hack-A-Sat, участники проверят в деле систему информационной безопасности США на взлом, а заодно потренируются в перехвате представляющих опасность для американцев для объектов.

Оружейный прорыв в России заставил Пентагон активно разыскивать цифровых разведчиков, рассказал Леонков «Московскому комсомольцу». Речь идет о появлении гиперзвукового оружия, которое стало полной неожиданностью для США.

«Понадеявшись на автоматику без серьезной человеческой аналитики, они просто проворонили нашу перспективную новинку. И теперь они вновь хотят вернуться к частичному "человеческому" труду. Аналитик в человеческом обличии точно не пропустил бы даже микроинформацию про гиперзвук, —объясняет эксперт.

США создают гигантскую объединенную системы боевого управления, которая должна объединить в себе все разведсистемы – морские, наземные, космические. Вашингтон настроен на разрыв договора «Открытое небо», чтобы фактически стать монополистом в разведывательных полетах среди стран Запада, особенно в космосе, считает Леонков.

Соединенные Штаты готовятся к запуску спутников, которые обеспечат беспроводной доступ к интернету 5G. Эксперт не исключает, что таким способом США смогут подчинить все системы контроля за интернет-пространством. Вся информация будет стекаться в США.