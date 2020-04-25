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Беглов выразил соболезнования семье врача-анестезиолога Сергея Белошицкого

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 Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

 Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства

Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

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 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

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17:52   25 Апреля 2020
Политика

Минобороны РФ сообщило о сопровождении бельгийского F-16 истребителями С-27 ВКС РФ

Минобороны РФ сообщило о сопровождении бельгийского F-16 истребителями С-27 ВКС РФ

Летчики ВКС РФ выполняют задачи по охране воздушных границ страны. Они сопроводили в небе над Балтикой бельгийский F-16. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бельгийский истребитель F-16 совершал полет в небе над нейтральными водами Балтийского моря в направлении государственной границы России. Самолет был обнаружен наземными средствами слежения за воздушным пространством, и навстречу бельгийцу вылетели два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. Видео с моментом встречи самолетов двух стран опубликовано на сайте телеканала "Звезда".

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Автор: Яна Либерман
#перехват #су-27 #морская авиация #COVID-19

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