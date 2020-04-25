Минобороны РФ сообщило о сопровождении бельгийского F-16 истребителями С-27 ВКС РФ

Летчики ВКС РФ выполняют задачи по охране воздушных границ страны. Они сопроводили в небе над Балтикой бельгийский F-16. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бельгийский истребитель F-16 совершал полет в небе над нейтральными водами Балтийского моря в направлении государственной границы России. Самолет был обнаружен наземными средствами слежения за воздушным пространством, и навстречу бельгийцу вылетели два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. Видео с моментом встречи самолетов двух стран опубликовано на сайте телеканала "Звезда".