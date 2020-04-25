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17:47   25 Апреля 2020
Политика

Новый универсальный нож поступит на снабжение военных моряков России в 2020 году

Новый универсальный нож поступит на снабжение военных моряков России в 2020 году

Новый морской универсальный нож (НМУ) в ближайшее время поступит на снабжение частей и кораблей Военно-морского флота России, заявил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны  по ВМФ, капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Он сказал, что усовершенствованный морской нож поступит на снабжение частей и кораблей ВМФ РФ в ближайшее время. Этот нож используют в работе по подготовке имущества, которое используется во время швартовных операций, такелажных, электротехнических и аварийно-спасательных работ.

Дыгало подчеркнул, что поставка таких ножей запланирована на 2020 год по госконтракту. Он добавил, что новейший морской нож разработали в 2019 году на подмосковном предприятии "Кампо".

Главной особенностью этого ножа является  наличие специального инструмента — стриппера, который находится на вспомогательном клинке и обеспечивает подрезание кабелей проводов при выполнении электромонтажных работ.

Дыгало отметил, что сейчас проводятся мероприятия по принятию ножа НМУ на снабжение ВМФ РФ, сообщает РИА Новости.

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Автор: Руслан Неглинный
#вмф рф #дыгало

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