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 Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

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17:32   25 Апреля 2020
Россия

Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Нападки на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обусловлены попытками некоторых стран оправдать собственную запоздалую реакцию на распространение COVID-19, отметил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Стремление к объединению перед лицом глобальной угрозы не должно быть политизировано, отметил глава МИД РФ. Однако в нападках на Всемирную организацию здравоохранения эта политизация просматривается отчетливо, пишет РИА Новости.

Лавров считает, что страны, критикующие ВОЗ, пытаются оправдать то, что слишком поздно отреагировали на ситуацию с COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения, так как структура своевременно не предоставила информацию о коронавирусе и "не донесла правду до мировой общественности" в самом начале вспышки заболеваемости в Китае.

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Автор: Борис Нестеров
#лавров #воз #коронавирус

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