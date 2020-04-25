Нападки на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обусловлены попытками некоторых стран оправдать собственную запоздалую реакцию на распространение COVID-19, отметил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Стремление к объединению перед лицом глобальной угрозы не должно быть политизировано, отметил глава МИД РФ. Однако в нападках на Всемирную организацию здравоохранения эта политизация просматривается отчетливо, пишет РИА Новости.

Лавров считает, что страны, критикующие ВОЗ, пытаются оправдать то, что слишком поздно отреагировали на ситуацию с COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения, так как структура своевременно не предоставила информацию о коронавирусе и "не донесла правду до мировой общественности" в самом начале вспышки заболеваемости в Китае.