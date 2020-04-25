Рябков заявил, что в России встревожены угрозами Трампа в адрес Ирана

Российская сторона встревожена заявлениями Трампа в адрес Тегерана о возможном обстреле иранских катеров в Персидском заливе. Россия призвала стороны к сдержанности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Представители Центрального командования ВМС США сообщали, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля совершали опасные маневры вблизи американских военных морских судов в Персидском заливе. По сообщению военных США, иранские катера "подрезали" флот США на большой скорости.

После этого инцидента глава США Дональд Трамп распорядился уничтожать катера Ирана, мешающие навигации американских кораблей в заливе.

Рябков указал, что конфликтный потенциал в Персидском заливе в чрезвычайно важном регионе для глобальной безопасности никуда не делся, и он значителен.