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Беглов выразил соболезнования семье врача-анестезиолога Сергея Белошицкого

Беглов выразил соболезнования семье врача-анестезиолога Сергея Белошицкого

 Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

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 Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства

Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

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 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

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17:04   25 Апреля 2020
Политика

Рябков заявил, что в России встревожены угрозами Трампа в адрес Ирана

Рябков заявил, что в России встревожены угрозами Трампа в адрес Ирана

Российская сторона встревожена заявлениями Трампа в адрес Тегерана о возможном обстреле иранских катеров в Персидском заливе. Россия призвала стороны к сдержанности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Представители Центрального командования ВМС США сообщали, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля совершали опасные маневры вблизи американских военных морских судов в Персидском заливе. По сообщению военных США, иранские катера "подрезали" флот США на большой скорости.

После этого инцидента глава США Дональд Трамп распорядился уничтожать катера Ирана, мешающие навигации американских кораблей в заливе.

Рябков указал, что конфликтный потенциал в Персидском заливе в чрезвычайно важном регионе для глобальной безопасности никуда не делся, и он значителен.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #иран #угрозы

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