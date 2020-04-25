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16:57   25 Апреля 2020
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Росгвардеец вытащил пса из канализационного коллектора в Москве

Росгвардеец вытащил пса из канализационного коллектора в Москве

Сотрудник столичной Росгвардии пришел на помощь псу, который не мог самостоятельно выбраться из канализационного коллектора.

Сотрудник правоохранительных органов узнал о попавшем в беду животном от женщины. Она подошла к росгвардейцу и обратилась с просьбой помочь провалившемуся в колектор псу, передает РИА Новости

Полицейский согласился. Вместе с женщиной он подошел к коллектору, затем спустился вниз и достал оттуда животное. Неравнодушная жительница столицы РФ поблагодарила росгвардейца и взяла дальнейшие заботы о собаке на себя.

Как сообщили в ведомстве, она отвезла пострадавшего пса к ветеринару. После прохождения медицинского осмотра женщина планирует найти хозяев животного.

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Автор: Василий Пименов
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