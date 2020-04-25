Малькевич уличил администрацию Facebook и Google в поощрении нарушений

Facebook получил штраф на 5 млрд долларов за передачу личных данных пользователей стороннему ресурсу. Однако такие же действия компании в отношении России Запад не только не наказывает, но и поощряет, заявил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Такие двуличные действия компании Facebook можно объяснить политическими мотивами, предположил Малькевич. Глава Фонда защиты национальных ценностей напомнил, что Google блокирует аккаунты американцев с призывами к нарушению самоизоляции, однако посты с подобными сообщениями российских пользователей остаются без внимания. По мнению Малькевича, соцсеть не сможет все время выборочно блокировать аккаунты, и в какой-то момент в работе компании наступит сбой.

"Рано или поздно все перепутается, и в мире наступит некий цифровой хаос", — сказал глава ФЗНЦ в беседе с корреспондентом ФАН.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. Более 2,5 млн человек заболели новым типом пневмонии по всему миру. Власти стран ввели ограничительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Актуальную информацию о течении COVID-19 в РФ можно отследить на сайте стопкоронавирус.рф.