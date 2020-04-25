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 Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

 Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства

Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

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16:57   25 Апреля 2020
Общество

Малькевич уличил администрацию Facebook и Google в поощрении нарушений

Малькевич уличил администрацию Facebook и Google в поощрении нарушений

Facebook получил штраф на 5 млрд долларов за передачу личных данных пользователей стороннему ресурсу. Однако такие же действия компании в отношении России Запад не только не наказывает, но и поощряет, заявил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Такие двуличные действия компании Facebook можно объяснить политическими мотивами, предположил Малькевич. Глава Фонда защиты национальных ценностей напомнил, что Google блокирует аккаунты американцев с призывами к нарушению самоизоляции, однако посты с подобными сообщениями российских пользователей остаются без внимания. По мнению Малькевича, соцсеть не сможет все время выборочно блокировать аккаунты, и в какой-то момент в работе компании наступит сбой.

"Рано или поздно все перепутается, и в мире наступит некий цифровой хаос", — сказал глава ФЗНЦ в беседе с корреспондентом ФАН.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. Более 2,5 млн человек заболели новым типом пневмонии по всему миру. Власти стран ввели ограничительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Актуальную информацию о течении COVID-19 в РФ можно отследить на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#facebook #малькевич #коронавирус

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