Эксперт объяснил, как можно обмануть COVID-19

Врач Сергей Недоспасов рассказал, что вакцину от коронавируса можно создать двумя способами: из человеческой крови и с помощью генной инженерии.

Разработка вакцины от коронавируса займет несколько месяцев, а ее испытание - больше года. Об этом рассказал заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов.

Специалист в беседе с корреспондентом телеканала RT рассказал, что с помощью методов генной инженерии можно обмануть коронавирус нового типа. Генетические технологии, уверяет эксперт, помогут "обмануть" коронавирус. Он уверен, что в новом вирусе нет ничего специфического, что помешало бы созданию вакцины.

Недопасов отметил, что в настоящий момент излечить больных от коронавируса нового типа можно благодаря переливанию плазмы крови. Однако это не стопроцентный метод. Поскольку вместе с жидкостью можно передать и другую инфекцию.

"Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших", —отметил эксперт.

Еще один способ - искусственное создание нейтрализующий тел. Однако защита организма в таком случае будет действовать недлительный срок.