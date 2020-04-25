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Беглов выразил соболезнования семье врача-анестезиолога Сергея Белошицкого

Беглов выразил соболезнования семье врача-анестезиолога Сергея Белошицкого

 Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров объяснил, почему США критикуют ВОЗ

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

Лавров заявил, что ряд стран ЕС не обращаются за помощью к РФ из-за "старших товарищей"

 Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства

Лавров заявил, что главную роль в борьбе с COVID-19 взяли на себя национальные государства
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу
16:37   25 Апреля 2020
Политика

Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

Нефтяная отрасль в России на текущий момент не нуждается в государственной поддержке, обозначил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

Ранее Решетников сообщил, что все социальные выплаты и обязательства государства перед народом будут выполнены вне зависимости от того, какая цена будет на нефть.

Накопленные ликвидные активы РФ по состоянию на 1 марта составляли почти 18 трлн рублей. В эту сумму входят депозиты федеральных органов власти и активы региональных правительств.

К концу года объем Фонда национального благосостояния составит 7 трлн рублей с учетом расходов, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #решетников #нефтяная отрасль

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