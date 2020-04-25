Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

Нефтяная отрасль в России на текущий момент не нуждается в государственной поддержке, обозначил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

Ранее Решетников сообщил, что все социальные выплаты и обязательства государства перед народом будут выполнены вне зависимости от того, какая цена будет на нефть.

Накопленные ликвидные активы РФ по состоянию на 1 марта составляли почти 18 трлн рублей. В эту сумму входят депозиты федеральных органов власти и активы региональных правительств.

К концу года объем Фонда национального благосостояния составит 7 трлн рублей с учетом расходов, сообщил министр финансов Антон Силуанов.