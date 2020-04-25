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16:35   25 Апреля 2020
Общество

Асафов: "оппозиция" будет использовать пандемию для призывов к незаконным митингам

Асафов: "оппозиция" будет использовать пандемию для призывов к незаконным митингам

Представители оппозиции на фоне пандемии коронавируса спровоцировали митинги во Владикавказе и Красноярске. Оппозиция воспользуется непростой ситуацией и продолжит провоцировать акции протеста, уверен политолог Александр Асафов.

Зачинщики массовых беспорядков спровоцировали людей на митинги на фоне ограничительных мер, которые власти регионов ввели для нераспространения COVID-19 среди местных жителей. Несколько десятков человек госпитализировали после митингов, а после положили в больницу с положительным тестом на коронавирус, а ведь у COVID-19 есть еще инкубационный период, который составляет 14 дней.

Оппозиция не упустит возможности еще устроить такие провокации, считает политолог. При этом сами провокаторы в это время сидят дома и не подвергают опасности свое здоровье, обратил внимание Асафов в беседе с корреспондентом "Народных новостей".

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. Власти России ввели ряд ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции в регионах. В числе прочего, во многих регионах РФ действует режим самоизоляции, призванный сократить количество заражений COVID-19 в стране.

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Автор: Кристина Мокроусова
#асафов #митинги #коронавирус

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