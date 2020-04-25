Глава Якутии поделился подробностями строительства моста через Лену

Строительство моста через Лену является одним из пунктов в проекте нацпрограммы по развитию Дальнего Востока. Появление переправы позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, который соберет в себе несколько федеральных маршрутов. В перспективе это приведет к трехкратному увеличению объема грузоперевозок – до шести миллионов тонн в год.

Согласно официальной информации, мост должен будет соединить расположенное в Мегино-Кангаласском районе село Хаптагай и село Старая Табага, входящее в городской округ республиканского центра. Длина конструкции превысит три тысячи метров, при этом протяженность подходов составит порядка 11 километров. Строительные работы будут вести консорциум группы «ВИС» и «РТ - Развитие бизнеса». Первой принадлежит 66,6% в объединении, другой – 33,4%.

Глава Якутии Айсен Николаев, говоря в пятницу о конце изыскательных работ, которые проводились на месте будущего строительства, отметил правильность решения о государственно-частном партнерстве, которое приняли власти региона. Это подтверждается тем, что все работы, запланированные консорциум на текущий год, ведутся в соответствии с графиком.

«Все 95 скважин были пробурены, изыскания сделаны. Все это сейчас обрабатывается в научно-исследовательских институтах, проект делается. <...> Процесс идет строго по плану», – заявил глава Якутии.

Ранее стали известны сроки завершения строительства восьмого этапа трассы «Таврида». Планируется, что автодорога будет открыта до 1 декабря 2021 года.