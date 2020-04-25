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16:12   25 Апреля 2020
Общество

Беглов ознакомился с ходом строительства временного госпиталя в "Ленэкспо"

Беглов ознакомился с ходом строительства временного госпиталя в "Ленэкспо"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительную площадку выставочного комплекса "Ленэкспо", который будет переоборудован под временный госпиталь.

Об этом сообщают журналисты издания "Невские новости". Как уточняется, временный госпиталь будет принимать пациентов, инфицированных коронавирусом.

Под нужды временного лечебного учреждения были выделены два павильона: 7 и 7А. Строители уже сделали модульные перегородки, которые будут формировать отдельные боксы вместимостью до двух человек. Помещения будут оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе компьютерными томографами и кислородными концентраторами.

В настоящее время в "Ленэкспо" ведутся работы по подключению к инженерным сетям. Решаются вопросы по организации уборки помещений, охране и администрированию временного госпиталя.

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Автор: Кристина Мокроусова
#беглов #ленэкспо #коронавирус

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