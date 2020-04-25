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Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

 Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США

Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США
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16:09   25 Апреля 2020
Политика

Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США

Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США

Россия предчувствует волну вбросов со стороны Америки, согласно которым она якобы будет вмешиваться в выборы в США, заявил МИД РФ Сергей Лавров.

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты будут подозревать Россию в якобы очередном вмешательстве в предвыборную кампанию.

"Давайте создадим механизм, который будет уполномочен президентами рассматривать любые вопросы, вызывающие тревогу у той или иной стороны", — подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все выпады со стороны Америки в части "российского вмешательства" в выборы США являются не более чем параноидальными инсинуациями, сообщил ФАН.

 

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Автор: Василий Пименов
#лавров #мид рф

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