Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США

Россия предчувствует волну вбросов со стороны Америки, согласно которым она якобы будет вмешиваться в выборы в США, заявил МИД РФ Сергей Лавров.

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты будут подозревать Россию в якобы очередном вмешательстве в предвыборную кампанию.

"Давайте создадим механизм, который будет уполномочен президентами рассматривать любые вопросы, вызывающие тревогу у той или иной стороны", — подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все выпады со стороны Америки в части "российского вмешательства" в выборы США являются не более чем параноидальными инсинуациями, сообщил ФАН.