Лавров заявил о планах видеоконференции руководителей МИД "нормандского" формата

Видеоконференцию руководителей МИД стран "нормандского" формата планируется провести на следующей неделе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр добавил, что дата проведения видеоконференции лидеров стран "пятерки" Совета безопасности ООН и совместное заявление в настоящее время согласовываются.

Лавров указал, что Украина игнорируют политическую часть решений саммита "нормандского" формата в Париже. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дают двигаться в направлении добросовестного выполнения Минских соглашений, отметил министр.

Лавров сообщил, что каких-либо итогов от встречи руководителей МИД стран "нормандского" формата он не ожидает.