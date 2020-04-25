Госдеповские СМИ забыли про массовые делегации США на ПМЭФ и назвали форум бесполезным

Американские журналисты ищут любой повод для создания негативных новостей о России, считает экономист и старший научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. Не так давно издание «Голос Америки», финансируемое Госдепом США, сочло важным написать об «истинных» причинах отмены Петербургского международного экономического форума. Опрошенные американцами «эксперты» считают, что пандемия COVID-19 стала лишь удобным поводом для отмены Петербургского экономического форума. Якобы мероприятие на самом деле стало неэффективным.

«У американцев чрезмерно развито стремление вынести разного рода негативные моменты из жизни России, — комментирует Андрей Колганов. — И они пользуются любым, совершенно неосновательным поводом, чтобы такого рода выводы делать».

В этом году XIV ПМЭФ планировали провести с 3 по 6 июня. Но из-за стремительного распространения коронавируса в марте Росконгресс (организатор мероприятия) объявил о переносе форума на следующий год. По мнению Андрея Колганова, никаких двойных смыслов в этом решении быть не может — забота о здоровье людей выходит на первый план. Любые спекуляции на тему неэффективности ПМЭФ не соответствуют действительности, убежден экономист.

«Если посмотреть на состав участников форума - это люди, занимающие высокое, статусное положение в политике и бизнесе. Если они собираются на мероприятие, значит видят в этом целесообразность. Иначе бы они не собирались и с каждым годом происходил бы отток участников. Но этого не происходит [их количество только растет]», — говорит Колганов.

Ежегодно в числе почетных гостей форума — первые лица России и других стран. Так, в прошлом году в пленарном заседании вместе с президентом РФ Владимиром Путиным участвовали лидер КНР Си Цзиньпин, президент Молдавии Игорь Додон, премьер Армении Никола Пашинян, генсек ООН Антониу Гутерриш. В 2018 году - президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, глава МВФ Кристин Лагард.

Кстати, самой многочисленной на XXII ПМЭФ стала делегация из США — более полутысячи бизнесменов и политиков, которые проигнорировали призывы Госдепа не приезжать в Петербург.

Многомиллионные соглашения на ПМЭФ заключают не только крупные компании. Для проекта туристско-рекреационного кластера «Кронштадт. Остров Фортов» ПМЭФ -2019 стал хорошей площадкой для того, чтобы заявить о себе инвесторам, рассказала «Политике Сегодня» его соорганизатор Марика Коротаева.

«Это сложный инвестиционный проект – там большое количество разнонаправленных объектов: начиная от гостиниц и заканчивая океанариумом. Плюс, у нас стоят три форта. Но вся логика и задача проекта – отреставрировать объекты культурного наследия. Первые в мире фортификационные сооружения, построенные Петром I».

Старт на ПМЭФ оказался удачным - компании предложили сотрудничество другие регионы.

«Дальше к нам обратился Приморский край, чтобы разработать проект для острова Русский. Они обратились и сказали, что у них есть потенциальная территория для аналогичного или подобных проектов. Они предложили консолидироваться и обсудить, что мы можем сделать полезного друг для друга», — делится Коротаева.

К слову, пандемия коронавируса не сказалась на сроках по выполнению задуманного в Кронштадте — к концу июля там планируется открыть детский лагерь, архитектурную «аллею героев»

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После переноса ПМЭФ появились слухи, что та же участь ждет и Восточный экономический форум, который запланирован на сентябрь. Однако Росконгресс опроверг информацию - подготовка идет по плану, решения об отмене нет.