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Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

 Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США

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16:04   25 Апреля 2020
Политика

Ищенко: работать президентом Украины сейчас позор

Ищенко: работать президентом Украины сейчас позор

Госпереворот 2014 года погрузил Украину в хаос и глубокий кризис. При президенте Петре Порошенко Киев в надежде войти в Евросоюз провел множество непопулярных реформ, которые не только не приблизили Незалежную к вожделенной цели, но и существенно сказались на благосостоянии населения. Кредиты Международного валютного фонда, позиционируемые Порошенко как некая победа, на самом деле является настоящей кабалой, избавиться от которой стране будет очень не просто.

Надежды многих украинцев были связаны с выборами главы государства, прошедшими в 2019 году. Предполагалось, что приход к власти актера и шоумена Владимира Зеленского положит конец неоправданной и ущербной политике Киева. Однако по прошествии года положение дел не только не стало лучше, но и приняло более угрожающие для Украины масштабы.

Политолог Ростислав Ищенко в интервью «Украина.Ру» заявил, что изменение ситуации в Незалежной не то, что невероятно сложная, это, в принципе, не решаемая задача. И на то есть две причины: с чем и кем приходится работать. Проблема кроется в том, что в настоящее время в Незалежной отсутствуют серьезные и адекватные политические силы, которые были бы готовы действовать в интересах страны.

«Работать президентом Украины сейчас позор», – заявил Ищенко.

Резюмируя, специалист добавил, что неспособная адекватно воспринимать ситуацию политическая элита не сможет вывести Незалежную из кризиса. А потому, в обозримом будущем ждать перемен к лучшему, не стоит, добавил эксперт.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук возложил ответственность за бедственное положение страны на экс-главу государства Петра Порошенко.

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Автор: Олег Королев
#украина #политика #ищенко

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