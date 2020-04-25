Жители Бенгази вышли на митинг в поддержку ЛНА под руководством Халифы Хафтара
Жители Бенгази вышли на митинг, чтобы выразить поддержку верховному командованию Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Также мирные граждане выразили недовольство ПНС Ливии во главе с Файезом Сараджем.
Так называемое Правительство национального согласия Ливии поддерживают боевики незаконных бандформирований, террористы и привезенные турками наемники из Сирии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил о необходимости создать Президентский совет. Его поддержал фельдмаршал Халифа Хафтар, призвав население Ливии выразить свою гражданскую позицию и определить, какая власть нужна стране для скорейшего восстановления.
Сейчас в Ливии хозяйничают различные террористические группировки "под крылом" так называемого Правительства национального согласия. Хафтар отметил, что намерен отстаивать интересы граждан Ливии, освободив оккупированный джихадистами Триполи и близлежащие населенные пункты.