Жители Бенгази вышли на митинг, чтобы выразить поддержку верховному командованию Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Также мирные граждане выразили недовольство ПНС Ливии во главе с Файезом Сараджем.

Так называемое Правительство национального согласия Ливии поддерживают боевики незаконных бандформирований, террористы и привезенные турками наемники из Сирии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил о необходимости создать Президентский совет. Его поддержал фельдмаршал Халифа Хафтар, призвав население Ливии выразить свою гражданскую позицию и определить, какая власть нужна стране для скорейшего восстановления.

Сейчас в Ливии хозяйничают различные террористические группировки "под крылом" так называемого Правительства национального согласия. Хафтар отметил, что намерен отстаивать интересы граждан Ливии, освободив оккупированный джихадистами Триполи и близлежащие населенные пункты.