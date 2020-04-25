Экспорт российской нефти снизится на фоне соглашения ОПЕК+

Россия сократит суммарный объем отгрузки всех сортов нефти в мае на 940 млн баррелей в сутки, выполняя обязательства по стабилизации мирового рынка, взятые в рамках сделки ОПЕК+.

Во второй половине апреля наша страна нарастила добычу, но с 1 мая придется снизить объемы производства примерно на четверть — до 8,5 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в следующем месяце поставки смеси Urals через морские порты упадут до уровня 2014 года. Ежесуточные объемы отгрузки сократятся на 885 тысяч баррелей — до 5,36 млн тонн. В то же время поставки через российские порты могут увеличиться, так как нефтяные компании еще не решили, отправлять больше нефти на экспорт или перерабатывать на своих НПЗ, объясняет РИА "Новый День".

За последние два месяца цены на нефть побили несколько антирекордов и восстанавливаются очень медленно. Однако министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что государство сможет выполнить все социальные обязательства перед российскими гражданами независимо от нефтяных котировок.