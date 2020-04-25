Экспорт российской нефти снизится на фоне соглашения ОПЕК+

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Асафов: "оппозиция" будет использовать пандемию для призывов к незаконным митингам

Асафов: "оппозиция" будет использовать пандемию для призывов к незаконным митингам

 Беглов ознакомился с ходом строительства временного госпиталя в "Ленэкспо"

Беглов ознакомился с ходом строительства временного госпиталя в "Ленэкспо"
Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

 Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США

Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу
Асафов: "оппозиция" будет использовать пандемию для призывов к незаконным митингам

Асафов: "оппозиция" будет использовать пандемию для призывов к незаконным митингам

 Беглов ознакомился с ходом строительства временного госпиталя в "Ленэкспо"

Беглов ознакомился с ходом строительства временного госпиталя в "Ленэкспо"
Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

 Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США

Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу
15:47   25 Апреля 2020
Экономика

Экспорт российской нефти снизится на фоне соглашения ОПЕК+

Экспорт российской нефти снизится на фоне соглашения ОПЕК+

Россия сократит суммарный объем отгрузки всех сортов нефти в мае на 940 млн баррелей в сутки, выполняя обязательства по стабилизации мирового рынка, взятые в рамках сделки ОПЕК+.

Во второй половине апреля наша страна нарастила добычу, но с 1 мая придется снизить объемы производства примерно на четверть — до 8,5 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в следующем месяце поставки смеси Urals через морские порты упадут до уровня 2014 года. Ежесуточные объемы отгрузки сократятся на 885 тысяч баррелей — до 5,36 млн тонн. В то же время поставки через российские порты могут увеличиться, так как нефтяные компании еще не решили, отправлять больше нефти на экспорт или перерабатывать на своих НПЗ, объясняет РИА "Новый День".

За последние два месяца цены на нефть побили несколько антирекордов и восстанавливаются очень медленно. Однако министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что государство сможет выполнить все социальные обязательства перед российскими гражданами независимо от нефтяных котировок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#нефть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...