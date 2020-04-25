Перепрофилирование больниц в РФ увеличит коечный фонд для пациентов с COVID-19

Предварительный список медицинских учреждений, которые после перепрофилирования начнут принимать пациентов с COVID-19 или подозрением на него, одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В перечень вошли больницы в 28 регионах, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Чувашию, Приморье. После переоборудования количество коек там вырастет на 4981.

По данным на 25 апреля, в России выявлено 74 588 инфицированных в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6250 человек. От осложнений умер 681 человек. Уже четвертый день подряд рост числа зараженных за сутки не превышает 10%. Самые актуальные сведения о развитии ситуации доступны на портале стопкоронавирус.рф.