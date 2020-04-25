Перепрофилирование больниц в РФ увеличит коечный фонд для пациентов с COVID-19

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Асафов: "оппозиция" будет использовать пандемию для призывов к незаконным митингам

Асафов: "оппозиция" будет использовать пандемию для призывов к незаконным митингам

 Беглов ознакомился с ходом строительства временного госпиталя в "Ленэкспо"

Беглов ознакомился с ходом строительства временного госпиталя в "Ленэкспо"
Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

 Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США

Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу
Асафов: "оппозиция" будет использовать пандемию для призывов к незаконным митингам

Асафов: "оппозиция" будет использовать пандемию для призывов к незаконным митингам

 Беглов ознакомился с ходом строительства временного госпиталя в "Ленэкспо"

Беглов ознакомился с ходом строительства временного госпиталя в "Ленэкспо"
Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

 Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США

Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу
15:31   25 Апреля 2020
Общество

Перепрофилирование больниц в РФ увеличит коечный фонд для пациентов с COVID-19

Перепрофилирование больниц в РФ увеличит коечный фонд для пациентов с COVID-19

Предварительный список медицинских учреждений, которые после перепрофилирования начнут принимать пациентов с COVID-19 или подозрением на него, одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В перечень вошли больницы в 28 регионах, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Чувашию, Приморье. После переоборудования количество коек там вырастет на 4981.

По данным на 25 апреля, в России выявлено 74 588 инфицированных в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6250 человек. От осложнений умер 681 человек. Уже четвертый день подряд рост числа зараженных за сутки не превышает 10%. Самые актуальные сведения о развитии ситуации доступны на портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#больницы #мишустин #регионы рф #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...