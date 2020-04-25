Зюганов сообщил, что КПРФ не будет проверять членов партии на COVID-19

Проверка членов партии КПРФ на наличие коронавирусной инфекции проводиться из-за заболевания главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова не будет, сообщил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Политик сообщил, что на последних встречах Калашников не присутствовал.

Ранее глава татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, сообщил ФАН. Накануне этого проходило празднование дня рождения Владимира Ленина с возложением цветов и памятным шествием, во время которого политик принципиально не надевал маску.

Также ранее главный редактор "ПолитРоссии" Руслан Осташко заявил, что и КПРФ, и сторонники блогера Навального готовы пойти на любые меры, даже призывать людей выходить на митинги в опасное из-за коронавируса время, лишь бы привлечь к себе необходимое внимание, информировал ФАН.