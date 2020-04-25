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Асафов: "оппозиция" будет использовать пандемию для призывов к незаконным митингам

Асафов: "оппозиция" будет использовать пандемию для призывов к незаконным митингам

 Беглов ознакомился с ходом строительства временного госпиталя в "Ленэкспо"

Беглов ознакомился с ходом строительства временного госпиталя в "Ленэкспо"
Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

Решетников сообщил, что нефтяная отрасль РФ на текущий момент в поддержке не нуждается

 Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США

Лавров сообщил, что Россия предчувствует волну фейков о вмешательстве в выборы в США
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу
15:29   25 Апреля 2020
Политика

Зюганов сообщил, что КПРФ не будет проверять членов партии на COVID-19

Зюганов сообщил, что КПРФ не будет проверять членов партии на COVID-19

Проверка членов партии КПРФ на наличие коронавирусной инфекции проводиться из-за заболевания главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова не будет, сообщил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Политик сообщил, что на последних встречах Калашников не присутствовал.

Ранее глава татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, сообщил ФАН. Накануне этого проходило празднование дня рождения Владимира Ленина с возложением цветов и памятным шествием, во время которого политик принципиально не надевал маску.

Также ранее главный редактор "ПолитРоссии" Руслан Осташко заявил, что и КПРФ, и сторонники блогера Навального готовы пойти на любые меры, даже призывать людей выходить на митинги в опасное из-за коронавируса время, лишь бы привлечь к себе необходимое внимание, информировал ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#зюганов #кпрф #коронавирус

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