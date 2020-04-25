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15:03   25 Апреля 2020
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Ушедшая из жизни главред "Русского радио" Ларионова долгое время боролась с онкологией

Ушедшая из жизни главред "Русского радио" Ларионова долгое время боролась с онкологией

Онкология привела к резкому ухудшению здоровья главного редактора "Русского радио" Юлии Ларионовой, заявил председатель совета директоров "Русской медиагруппы" Сергей Бунин.

Долгое время главред боролась с тяжелой болезнью. На протяжении практически семи лет Ларионова пыталась справиться с онкологией, передает Ura.ru слова председателя совета директоров. 

На должности главного редактора "Русского радио" она проработала четыре года. До этого Ларионова занималась ротацией песен. Именно она выбирала хиты, которые будут слушать. 

О смерти главреда первым сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. О церемонии прощания с Ларионовой пока ничего неизвестно. Место и время проведения похорон будут озвучены позже. 

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Автор: Ирина Большунова
#смерть #онкология

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