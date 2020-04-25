В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях парикмахерские смогут возобновить работу

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала рекомендации для властей регионов РФ по организации работы предприятий сферы услуг в период пандемии коронавирусной инфекции.

По словам главы ведомства Анны Поповой, соответствующие рекомендации были составлены наперед, чтобы в случае открытия парикмахерских и салонов красоты в период пандемии COVID-19 субъекты РФ могли регламентировать их правильную работу.

"Мы сработали на опережение и подготовили рекомендации для тех учреждений и предприятий, которые пока еще в большинстве регионов не работают", — заявила Попова.

В документе Роспотребнадзора содержатся рекомендации по работе парикмахерских, салонов красоты, химчисток, прачечных, автомастерских, ателье и непродовольственных магазинов. Органы власти регионов России должны донести эти рекомендации до "соответствующих организаций всех форм собственности".