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14:59   25 Апреля 2020
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях парикмахерские смогут возобновить работу

В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях парикмахерские смогут возобновить работу

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала рекомендации для властей регионов РФ по организации работы предприятий сферы услуг в период пандемии коронавирусной инфекции.

По словам главы ведомства Анны Поповой, соответствующие рекомендации были составлены наперед, чтобы в случае открытия парикмахерских и салонов красоты в период пандемии COVID-19 субъекты РФ могли регламентировать их правильную работу.

"Мы сработали на опережение и подготовили рекомендации для тех учреждений и предприятий, которые пока еще в большинстве регионов не работают", — заявила Попова.

В документе Роспотребнадзора содержатся рекомендации по работе парикмахерских, салонов красоты, химчисток, прачечных, автомастерских, ателье и непродовольственных магазинов. Органы власти регионов России должны донести эти рекомендации до "соответствующих организаций всех форм собственности".

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Автор: Кристина Мокроусова
#роспотребнадзор #коронавирус

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