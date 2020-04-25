Васильева из "Альянса врачей" использует пандемию COVID-19 для повышения популярности

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева размещает фейки о связанных с коронавирусом смертях. Тем самым глава профсоюза нарушает законодательство, в связи с чем Федеральное агентство новостей инициирует проверку ее слов компетентными органами.

Васильева в своей передаче "Дефибриллятор" на YouTube высказала мнение, что власти якобы специально скрывают данные о связанной с заболеванием смертности. Она уверяет россиян, что за проявлением внебольничной пневмонии стоит коронавирус, в связи с чем в РФ большой прирост заболеваемости среди молодежи.

Никаких доказательств о "подмене понятий" глава "Альянса врачей" при этом не приводит. Статистических данных, которые могли бы подтвердить такой вывод, Васильева также не показывает. Действия общественницы направлены на то, чтобы посеять панику среди граждан РФ. Такими заявлениями на актуальности проблемы коронавируса в мире Васильева хочет сделать себе репутацию и добиться популярности.

Стоит учитывать, что информационную шумиху в Сети глава организации также использует для сбора "пожертвований". Причиной этому послужило распространение Васильевой информации об отсутствии средств индивидуальной защиты для врачей. Редакция ФАН намерена отправить обращение в уполномоченные органы по поводу создания и публикации фейков для проведения тщательной проверки деятельности активистки.